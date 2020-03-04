شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق حسن حمدى يوقع على استلام اللجنة المؤقتة للطائرة رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة الجديد لاتحاد الكرة الطائرة، عن توقيعه على استلام مهام عمله بالاتحاد رسميا اليوم، مشيرا إلى أنه سيبدأ العمل رسميا بدءا من غد الخميس بعد وصول الموافقات الرسمية من اللجنة الأوليمبية.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قررت مؤخرا تعيين لجنة مؤقتة لاتحاد الطائرة، برئاسة الدكتور سامح حمدى شقيق حسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق، وعقد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بصحبة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعاً مع بعض أعضاء اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى، وعضوية كل من عبد المعطى محمد إبراهيم ونادية رشوان عطية وسامى محمد إبراهيم، وأيمن خليفة بدوى وأحمد حاتم البنا وإيهاب عزمى. Advertisements

كانت دراسة التقرير المالى للاتحاد قبل توليه المسئولية وراء تأجيل تنفيذ القرار رسميًا الأيام الماضية، وتم تعيين لجنة مالية للوقوف على الوضع المالى للاتحاد قبل استلام اللجنة الجديدة التى تم تعينها مؤخرا، حيث إنه كان من المحدد لها 10 أيام قبل الاستلام.

وشدد وزير الرياضة خلال الاجتماع على ضرورة قيام اللجنة المؤقتة والمقرر قيامها بإدارة الاتحاد بالتنسيق والتوصل المستمر مع الوزارة ومع اللجنة الأولمبية المصرية بوضع خطة تنفيذية وفق منهجية علمية مدروسة، لإعادة كرة الطائرة المصرية إلى منصات التتويج القارية والعالمية، والعمل على معالجة أوجه القصور المالى والإدارى الموجود بمنظومة كرة الطائرة لتحقيق قدر من الاستقرار وتهيئة الأجواء لوضع كرة الطائرة المصرية على الطريق الصحيح من خلال لم شمل أسرة الكرة الطائرة فى مصر، وضبط المسابقات الخاصة بها بما يصب فى النهاية فى صالح كل المنتخبات المصرية ومشاركاتها فى مختلف المنافسات القارية والعالمية.