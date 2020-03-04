شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور الكرة الموحدة بالدورى المصرى فى الأسبوع الـ19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة عن ظهور الكرة الموحدة فى الدورى المصرى بداية من الأسبوع الـ19 للدورى المصرى بعد وصولها من الشركة الراعية لقميص المنتخب.

وأكد مسئولو الجبلاية أن الكرة الموحدة هى التى لعب بها الأهلى والزمالك مباراتهما فى السوبر المصرى الذى أقيم بالإمارات وانتهى بتتويج الزمالك بالفوز بضربات الترجيح.

وتقدم نادى الزمالك بتظلم إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم على العقوبات التى وقعت على عدد من مسئوليه ولاعبيه نتيجة الأحداث التى وقعت بعد مباراة السوبر المصرى، التى أقيمت فى 20 فبراير الماضى بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى.

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وكان النادى الأهلى قد تقدم بتظلم حول الموضوع نفسه، بعد الاطلاع على الأسطوانة المدمجة للأحداث، حيث سبق وأن أعلن الاتحاد المصرى عن ترحيبه بإطلاع أى من طرفى المباراة على محتواها والتى تم الحصول عليها رسميا، وذلك فى مواجهة محاولات غير مبررة للتشكيك فيها، ثبت كذب ادعاءاتها.

ومن المقرر أن يتم عرض التظلمين على لجنة الاستئناف بالاتحاد فى اجتماع لم يحدد موعده بعد، حيث قام الناديان بتسديد الرسوم الخاصة بذلك.

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت يوم الخميس الماضى بين فريقى الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى إيقاف كل من : محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر ادارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، كما تم إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما وتغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه ومنع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.