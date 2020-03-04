شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الأهلى التنشيطية بمشاركة 1000 سباح غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا الخميس بطولة الأهلى التنشيطية الخامسة لبراعم السباحة وكرة الماء بمقر النادى بالجزيرة وفرع مدينة نصر، بمشاركة ما يقرب من 1000 سباح وسباحة وتستمر لمدة ثلاث أيام. ويشارك فى البطولة مواليد 2010 و2011 براعم السباحة، بينما يشارك مواليد 2007 و2008 و2009 و2010 فى مسابقة كرة الماء. ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح تقديم عرض لفريق الغطس بالنادى فى مرحلة البراعم والناشئين والعمومى، وعرض من فريق الباليه المائى. Advertisements كما تقام ومباراة لكرة الماء مواليد 2005، وعرض لفريق السباحة درجة أولى، كما يشهد حفل الافتتاح طابور عرض للحكام المشاركين في البطولة. ويضم جهاز السباحة وألعاب كرة الماء: وائل عزت؛ رئيس جهاز ألعاب كرة الماء، ومحمد علام؛ مدير جهاز السباحة. ومحمد فاضل؛ نائب رئيس جهاز ألعاب كرة الماء، وأحمد أسعد مدير إداري السباحة، وأحمد فهمي مشرف إداري السباحة، ومحمد رشوان مسئول الشئون الإدارية في السباحة ورائف حسن مدير أكاديمية الاهلي في الجزيرة وأيمن الجمل مدير أكاديمية فرع الشيخ زايد حمدون احمد مدير أكاديمية فرع مدينة نصر ومحمد مصطفي رئيس لجنة الحكام ووليد عزت مدرب عام كرة الماء محمد صدقي مساعد مدير جهاز السباحة ووليد حسن مدير جهاز كرة الماء وعمرو جمعة مسئولي التخطيط لجهاز كرة الماء واحمد حامد للشئون الإدارية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق بطولة الأهلى التنشيطية بمشاركة 1000 سباح غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.