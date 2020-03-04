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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 4 مارس العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها معلول يتعافى من إجهاد الأمامية ويشارك فى مران الأهلى بجنوب أفريقيا، صن داونز يشترط "القميص الأصفر" لدخول جماهيره مباراة الاهلى مجاناً.

معلول يتعافى من إجهاد الأمامية ويشارك فى مران الأهلى بجنوب أفريقيا

ينتظم على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مران الفريق اليوم الأربعاء بجنوب أفريقيا، بعدما خضع لبرنامج تأهيلى على مدار اليومين الماضيين للتعافى من الإجهاد فى العضلة الأمامية.

صن داونز يشترط "القميص الأصفر" لدخول جماهيره مباراة الاهلى مجاناً

قرر مسئولو نادي صن داونز الجنوب أفريقى السماح لأى مشجع يرتدى "تى شيرت" الفريق ذات اللون الأصفر بدخول مباراة الأهلى عصر السبت المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا بالمجان.

اتحاد الكرة يتمسك بتطبيق دورى المحترفين الموسم المقبل

تمسك أعضاء اللجنة الخماسية بتطبيق دورى المحترفين فى القسم الثانى بالدورى الجديد، على أن يهبط 5 فرق من كل مجموعة بالقسم الثانى نهاية الموسم الحالى.

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الزمالك يلغى تعاقده مع محترفى السلة بعد تأجيل لافروليج بسبب كورونا

قرر مسئولو نادى الزمالك إلغاء التعاقد مع المحترفين الثلاثة فى كرة السلة الذين تم التعاقد معهم مؤخرا، بعد تأجيل بطولة لافروليج لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا.

تأجيل البطولة العربية للملاكمة لأجل غير مسمى بسبب كورونا

قرر اتحاد الاتحادات الرياضية العربية تأجيل الأنشطة الرياضية العربية بسبب فيروس كورونا لانتشاره بالعديد من دول العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص، وذلك حتى شهر مايو المقبل على الأقل، حسب أهمية كل مناسبة وأعداد المشاركين فيها، خاصة الدول التى ظهر بها الفيروس والقادمين منها مثل السعودية والكويت والبحرين ومصر وغيرها.

رمضان صبحى يعود للمشاركة مع الأهلى أمام سموحة

يعود رمضان صبحى للمشاركة مع فريقه الأهلى فى مباراة سموحة بالدورى المقرر لها 11 مارس الجارى، بعد اكتمال شفاء اللاعب من الإصابة التى أبعدته عن الأهلى لأكثر من شهرين ونصف.

اتحاد الكرة يسابق الزمن لإنهاء الدورى 20 يونيو بسبب الأولمبياد

تسابق اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الزمن من أجل إنهاء مسابقة الدورى العام هذا الموسم يوم 20 يونيو المقبل، لمنح الفرصة أمام المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب لتنفيذ برنامجه استعدادًا لخوض منافسات طوكيو 2020، التي تنطلق في يوليو المقبل.