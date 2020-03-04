شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. اتحاد الكرة يقرر تطبيق تقنية الـVAR غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تطبيق تقنية حكم الفيديوVAR غداً فى مباراة إنبى وطلائع الجيش فى بداية الدور الثانى للدورى الممتاز.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن جميع الموافقات الخاصة بتقنية حكم الفيديوVAR وصلت إلى اتحاد الكرة ومنها موافقة الـIFAB إلى جانب اعتماد 17 حكم ساحة و19 حكمVAR و19 حكم مساعد VAR.

وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة لـ"الخليج 365" أن هناك اجتماعات مكثفة مع شركةMEDIA PRO المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو في مصر لوضع الرتوش الأخيرة لتطبيق التقنية غدا في مباراة إنبى والطلائع حتى تكون مصر أول دولة أفريقية تطبق تقنية الـVAR فى الدورى.

يعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤتمرا فى الواحدة ظهر الخميس المقبل بالمقر الرئيسى للاتحاد بحضور عمرو الجناينى رئيس الاتحاد، وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذى، للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR فى الملاعب المصرية.

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ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر استعراضا للخطوات التى اتخذها الاتحاد المصرى فى هذا الشأن، وعرضا بالفيديو لشرح كيفية تطبيق التقنية.