مركز شباب المحسمة الإسماعيلى يحصد برونزية دورى مراكز الشباب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، فوز مركز شباب المحسمة المحطة (الإسماعيلية) بالمركز الثالث وبرونزية دورى مراكز الشباب النسخة السابعة، بعد تغلبه علي مركز شباب الحسينات (الأقصر) بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويحصل مركز شباب المحسمة المحطة علي مبلغ 70 ألف جنيه، فيما يحصل مركز شباب الحسينات صاحب المركز الرابع على 30 ألف جنيه.

ويقام نهائي البطولة علي ملاعب محافظة الوادي الجديد في منتصف مارس المقبل، بين مركز شباب كفر قشاش ومركز شباب شبرانبات.

يذكر أن مركز شباب الحسينات (الأقصر) خسر من مركز شباب شبرانبات (الغربية) فى نصف نهائى البطولة بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فيما خسر مركز شباب المحسمة المحطة (الإسماعيلية) من مركز شباب كفر قشاش (البحيرة) بهدفين مقابل هدف

ويقام نهائى البطولة على ملاعب محافظة الوادى الجديد، على أن يكون فى منتصف مارس المقبل، بين مركز شباب كفر قشاش ومركز شباب شبرانبات.

كان وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالشرقية قد اعلن أنه تم الإنتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بتطوير 5 مراكز شباب بتكلفة مليون و 400 ألف جنيه ‏شملت مراكز شباب "سنجها بأبو حماد - راغب وأبو العوينات بأولاد صقر - الصالحية ‏القديمة بفاقوس - قرية السلام ببلبيس"، مشيرا إلى أنه جارى ‏تنفيذ مشروع إنشاء المقصورة الرئيسية باستاد الزقازيق ‏بتكلفة 5 مليون و 850 ألف جنيه حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 97%.