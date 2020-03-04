محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح رايموند هاك رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن الحكم المغربي رضوان جيد الذي أدار مباراة الزمالك والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قدم شكوى بخصوص ما جرى بها من أحداث.
وقال هاك في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء: "بالفعل تلقينا شكوى من حكم مباراة الزمالك والترجي بخصوص أحداث جرت خلال المباراة وسنقوم بالنظر فيها."
وأوضحت تقارير تونسية أن رضوان جيد تقدم بشكوى ضد جماهير الترجي التونسي، وبعض من لاعبي والجهاز الفني للفريق.
وعن هذا رد هاك، قائلًا: "لا استطيع أن أخبرك بفحوى الشكوى المقدمة من الحكم، كل ما يمكن أن أقوله الآن هو أننا سوف ننظر خلال الأيام المقبلة فيها لنتخذ القرار المناسب."
ويلعب الزمالك أمام الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبلة.
وفاز الزمالك في ذهاب ربع النهائي على الترجي بنتيجة 3-1، ويحتاج إلى تحقيق أي نتيجة إيجابية أو الخسارة بهدف نظيف لحسم التأهل لنصف النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر كاف لـ"الخليج 365": لدينا شكوى بخصوص مباراة الزمالك والترجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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