الترجي يعلن طرح تذاكر مباراته أمام الزمالك الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي الترجي التونسي عرض تذاكر مباراته أمام الزمالك غدًا الخميس في إطار اللقاء الذي يأتي ضمن إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم عرض بيع التذاكر بداية من الساعة السابعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً بشبابيك الملعب الأوليمبي بالمنزة، وفي حالة توفر التذاكر فإن عملية البيع تتواصل يوم الجمعة بداية من الساعة التاسعة صباحًا.

وكانت تقارير صحفية تونسية أفادت بوجود رغبة من جانب وزارة الصحة بعدم دخول الجماهير بسبب فيروس كورونا قبل أن يعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم بحضور الجماهير لمباراة الترجي والزمالك (طالع التفاصيل).

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مباراة الذهاب والتي أقيمت باستاد القاهرة مساء الجمعة الماضي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

موقعة الإياب ستقام يوم الجمعة المقبل بالملعب الأوليمبي برادس حيث يحتاج صاحب الأرض والجماهير للفوز بهدفين دون رد للوصول للدور المقبل في المقابل أمام الزمالك أكثر من فرصة للتأهل حيث يكفي للأبيض التعادل السلبي للصعود.

جدير بالذكر أن الترجي حقق لقب دوري أبطال أفريقيا خلال آخر نسختين بالفوز على الأهلي (2018) والوداد البيضاوي المغربي (2019).