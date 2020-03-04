واصل فريق عمومي سيدات كرة اليد بنادى سموحة نتائجه المميزة بالفوز على سبورتنج في المباراة التى جمعت بينهما اليوم . ويضم الفريق كل من اسراء طارق ( كابتن الفريق) ،ميار عادل ( حارس مرمى) ، منه ايمن ( حارس مرمى) ، روان احمد ( حارس مرمى) ، ايتن حسن ،منه عصام ، أمنية مجدي ، ندى طاهر، ندى عبد الله ، شادن احمد ، نور عصام ،ايه اسامة ،غصون احمد ، سهيلة سامح ،مريم الديب ، مريم اشرف ،امال ابراهيم ،نورهان محمد (مواليد ٢٠٠٠) ،ترنيم المسيري ( مواليد ٢٠٠٠) ملك طارق ( مواليد ٢٠٠٠) منه ايمن ( حارس مرمى) ، روان احمد ( حارس مرمى) ، ايتن حسن ،منه عصام ، أمنية مجدي ، ندى طاهر، ندى عبد الله ، شادن احمد ، نور عصام ،ايه اسامة ،غصون احمد ، سهيلة سامح ،مريم الديب ، مريم اشرف ،امال ابراهيم ،نورهان محمد (مواليد ٢٠٠٠) ،ترنيم المسيري ( مواليد ٢٠٠٠) ملك طارق ( مواليد ٢٠٠٠) ويضم الجهاز باهر جزارين ( رئيس الجهاز) محمد عبد السلام ( مدير فني) محمد فاروق ( المدرب العام) Advertisements ريهام محمد ( إداري) شيماء علي ( علاج طبيعي) عصام الدومة ( مدرب حراس مرمى) محمد دومة ( اعداد بدني)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق سيدات سموحة لكرة اليد يواصل نتائجه المميزة بالفوز على سبورتنج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.