الاتحاد ينهي معسكره ويواجه الحمام وديًا

انهي فريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف معسكره الذي استمر أسبوعًا خاض فيه مباراتين الأولى كانت أمام فاركو وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما فاز فى المباراة الثانية على دمنهور وشارك خلالها العديد من اللاعبين. وشارك خلالها العديد من اللاعبين. وغادر جميع اللاعبين المعسكر علي أن يعود غدا للتدريبات واللعب أمام الحمام فى آخر المباريات الودية التى خصصها طلعت يوسف استعداد للزمالك. طلعت يوسف استعداد للزمالك. وقرار الجهاز الفني ٤٨ ساعة راحة يومين الجمعة والسبت على أن يعود اللاعبين إلي التدريبات يوم الأحد المقبل استعداد لمواجهة لأولى مباريات الدور الثانى أمام الزمالك المقرر لها 12 مارس الجارى على ستاد حرس الحدود بالمكس.

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