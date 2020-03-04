طلائع الجيش يختتم استعداداته لمواجهة إنبي في الدوري

يُنهي فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة انبى بالجولة الـ18 بالدوري الممتاز والمقرر لها الخامسة عصر غداً الخميس على ستاد جهاز الرياضة العسكرى.

ويخوض الفريق مرانه الرئيسى ثم يعلن بعدها المدير الفنى قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة استعداداً لمواجهة الفريق البترولى.

ودخل الطلائع معسكرا مغلقا ببرج العرب لمدة 5 أيام استعداداً المستوى لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين قبل انطلاق مباريات الدور الثانى للدورى، والتى يتطلع الفريق خلالها تصحيح المسار بعد النتائج المتراجعة فى

الدور الأول للمسابقة والتى وضعته فى المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة من إجمالى 17 مباراة، ويستهل مشواره بمواجهة إنبى غداً.

فيما يستعيد طلائع الجيش جهود لاعبه على الفيل فى مواجهة إنبى المقبلة بعدما غاب عن مباراة المقاصة بكأس مصر بداعى الإيقاف.

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وفى سياق آخر، يدرس الجهاز الفنى للطلائع مباريات إنبى قبل مباراة الفريقين تمهيداً لمعرفة على نقاط القوة والضعف للفريق البترولى قبل ملاقاته فى الجولة االـ18

بالدورى.

وحقق فريق الجيش فوزاً مهماً على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه كيفين موهيرى، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية، ويضرب موعداً مع بيراميدز بعد فوزه على الإسماعيلى بهدف دون رد.

أعلن نادى طلائع الجيش انضمام الدكتور سيد عبد القادر للجهاز الفنى للفريق للعمل فى منصب مخطط الأحمال للارتقاء بالنواحى البدنية والفنية للاعبين خلال الفترة المقبلة.

وعقد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، محاضرة فنية حول تطبيق تقنية VAR في الملاعب المصرية بناديى إنبي وطلائع الجيش في إطار سلسلة المحاضرات التي ينظمها الاتحاد في الأندية المشاركة في تطبيق التقنية الحديثة، وذلك عقب عودته من السعودية.