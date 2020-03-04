أبرزها مواجهة أتلتيكو مدريد.. تعرف على مباريات ليفربول في شهر مارس

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، تريند بعنوان" مباريات ليفربول"، اليوم الأربعاء، وذلك بعد تعرضهم للهزيمة مساء أمس الثلاثاء، أمام تشيلسي، بهدفين مقابل لا شئ، بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفيما يلي ننشر مباريات ليفربول القادمة بشهر مارس:

- يوجه ليفربول نظيره بورنموث، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر الدوري الإنجليزي، السبت

المُقبل الموافق 7 مارس 2020.

- كما يوجه ليفربول، نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، في مواجهات دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، على استاد أنفيلد، بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق بهدف دون رد، بملعب الأخير.

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- ويستكمل ليفربول مواجهات الدوري الإنجليزي، بمباراة

الدور الـ 30، لمواجهة إيفرتون، في 16 مارس المقبل.

-وينهي ليفربول شهر مارس، بمواجهة كريستال بالاس، ضمن مباريات دور الـ 31 بدوري الإنجليزي، يوم 21 مارس المقبل.

ويشار إلى أن ليفربول، يحتل المركز الأول في جدول ترتيب "البريميرلييج"، وبفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه، مانشستر سيتي، ويدخل المباريات المقبلة، لتحقيق الفوز، بعد تعرضه لخسارة في المباراة الماضية ضد نادي واتفورد، وهي الأولى له في البطولة هذا الموسم.