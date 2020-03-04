اخبار الرياضه

أمير مرتضى التركيز شعار الزمالك قبل مواجهة الترجي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك أن التركيز هو شعار اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وأضاف المشرف على الكرة أن اللاعبين لديهم إصرار

وعزيمة على تحقيق نتيجة إيجابية وهناك حالة من الالتزام لدى الجميع منذ الوصول إلى العاصمة التونسية لأن الجميع يتعامل بعقلية احترافية ورغبة في انتزاع بطاقة العبور لنصف النهائى معترفا بصعوبة المواجهة مع منافس محترم يضم لاعبين على مستوى فني مرتفع.

وتابع أمير مرتضى أن صفحة الفوز في مباراة الذهاب قد طويت تماما وأمام الفريق شوط ثاني مهم بعد غدا الجمعة نسعى من خلاله للتأهل بإذن الله.

وأشاد المشرف على الكرة بالسفارة المصرية في تونس والدور الذي تقوم به وكذلك الإجراءات الأمنية التي تصاحب البعثة منذ وصولها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى التركيز شعار الزمالك قبل مواجهة الترجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا