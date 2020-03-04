أمير مرتضى التركيز شعار الزمالك قبل مواجهة الترجي

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك أن التركيز هو شعار اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل.
وأضاف المشرف على الكرة أن اللاعبين لديهم إصراروعزيمة على تحقيق نتيجة إيجابية وهناك حالة من الالتزام لدى الجميع منذ الوصول إلى العاصمة التونسية لأن الجميع يتعامل بعقلية احترافية ورغبة في انتزاع بطاقة العبور لنصف النهائى معترفا بصعوبة المواجهة مع منافس محترم يضم لاعبين على مستوى فني مرتفع.
وتابع أمير مرتضى أن صفحة الفوز في مباراة الذهاب قد طويت تماما وأمام الفريق شوط ثاني مهم بعد غدا الجمعة نسعى من خلاله للتأهل بإذن الله.
وأشاد المشرف على الكرة بالسفارة المصرية في تونس والدور الذي تقوم به وكذلك الإجراءات الأمنية التي تصاحب البعثة منذ وصولها.
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