أبطال وادي دجلة للإسكواش يتوجون بلقب بطولة CIB

واصل فريق أندية وادى دجلة للإسكواش أدائهم المتميز في المحافل المحلية والدولية، ليتوج بكأسي المراكز الأولى في بطولة CIB للناشئين والناشئات، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش PSA، في الفترة من 24 حتى28 من فبراير الماضي على ملاعب نادي سموحة سبورتنج الرياضي.
وحاز اللاعب الدجلاوي يحيى النوساني على لقب المركز الأول، كما توج البطل عبدالله ياسر المصري بالمركزالثاني.
شارك في بطولة الـ CIB للإسكواش من ناشئي وادى دجلة اللاعبين عبدالله ياسر، وسيف الشناوي، وكريم البربري، وعلي ياقوت، ومحمد سيد، ويحيى النوساني، ومن الناشئات، ناردين سامح، وجنى شيحة، وفريدة سلوم، وشهد الرفاعي،، والتي تعد خطوة هامة لتحسين تصنيف اللاعبين على المستوى الدولي.
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