رياضة | قرار جديد من طبيب نيدفيد قبل عودته للملاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد من طبيب نيدفيد قبل عودته للملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الطبيب المعالج لكريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي إجراء جراحة ثالثة في ركبة اللاعب وإلزامه فقط بأداء برنامج علاجي جديد للتخلص من الآم الركبة التي ابعدته طويلا عن الملاعب.

وكان من المقرر أن يخضع نيدفيد لجراحة منظار إلا أن طبيبه المعالج راي ان حالة اللاعب جيدة و لا تستدعي التدخل الجراحي من جديد وذلك بعد اطلاعه علي الفحوصات التي خضع لها اللاعب.

يذكر أن نيدفيد أجري حتي الآن جراحتين في الركبة، الأولي بسبب قطع في الغضروف فور إصابته خلال شهر إبريل الماضي والثانية كانت بسبب وجود رشح وتم استئصال الجزء الملتهب لكن الألم لم يتوقف ولذلك طالت مدة غيابه عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية والمباريات.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة صن داونز، عصر السبت المقبل في بريتوريا في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز ذهابًا بالقاهرة بهدفين دون رد.