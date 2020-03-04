رياضة | ما لا تعرفه حول هدف برشلونة فيران توريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما لا تعرفه حول هدف برشلونة فيران توريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات جناح فريق فالنسيا الشاب "فيران توريس" حديث جميع وسائل الإعلام الإسبانية في الوقت الحالي، بعد الأنباء التي تشير بإهتمام أندية ريال مدريد وبرشلونة وليفربول الإنجليزي بالحصول على خدماته.

وتألق صاحب الـ20 عاماً في صفوف فالنسيا هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف في مشوار الفريق في الدوري الإسباني، بالإضافة لتسجيله هدفاً في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح أصغر مسجل للخفافيش في تاريخ البطولة.

ويلقى لكم "الخليج 365 الرياضي" الضوء على بعض المعلومات الخاصة باللاعب، من خلال التقرير التالي.

احتفل بعيد ميلاده الخامس !!

يبلغ توريس من العمر 20 عاماً، لكنه احتفل مؤخراً بعيد ميلاده للمرة الخامسة فقط، وذلك لأنه مولود في يوم 29 فبراير، والذي يأتي كل أربعة أعوام.

مثله الأعلى دافيد فيا

يتخذ توريس من نجم فالنسيا وبرشلونة السابق دافيد فيا مثلاً أعلى له، وقد يسلك نفس طريق فيا، الذي لعب فيما بعد لبرشلونة.

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يذكر أن فيا لعب لفالنسيا لمدة خمسة أعوام بين عامي 2005 و 2010 وسجل 219 هدفاً بقميص الفريق.

رقم قياسي فريد

في يوم 16 ديسمبر عام 2017، خاض توريس أولى مبارياته بقميص فالنسيا في الليجا، ليصبح أول لاعب مواليد عام 2000 يشترك في مباراة في الدوري الإسباني.

وعقب ذلك بشهر واحد، سجل توريس هدفاً في سيلتا فيجو، ليصبح أول لاعب يسجل في الليجا مواليد 2000.

بطولات الشباب مع إسبانيا

فاز توريس ببطولة كأس الأمم الأوروبية للناشئين تحت 17 عاماً مع إسبانيا عام 2017، وكرر نفس الإنجاز مع منتخب إسبانيا تحت 19 عاماً في العام الماضي.

الشرط الجزائي

يمتلك توريس شرطاً جزائياً يبلغ قيمته 100مليون يورو لكسر تعاقده مع الفريق، والذي يمتد حتى صيف 2021.