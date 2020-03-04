رياضة | رسمياً.. الترجي يعلن طرح تذاكر مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. الترجي يعلن طرح تذاكر مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الترجي التونسي يوم الأربعاء طرح تذاكر مباراته ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا يوم الخميس، بعدما قالت تقارير صحفية إن المواجهة قد يغيب عنها الجمهور خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وكتب الترجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانا قال فيه: "تنطلق الخميس عملية بيع تذاكر مباراة الترجي ضد الزمالك، وذلك من السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء".

وواصل "وذلك عبر منافذ الملعب الأولمبي بالمنزه وفي حالة توفر التذاكر فعملية البيع ستتواصل يوم الجمعة بداية من التاسعة صباحا".