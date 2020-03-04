رياضة | رسالة أمير مرتضى قبل لقاء الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة أمير مرتضى قبل لقاء الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك على جاهزيتهم لخوض مباراة الترجي التونسي المقرر لها الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وأكد أمير مرتضى أن مباراة الترجي صعبة للغاية وسط قوة المنافس والحضور الجماهيري الكبير المنتظر، مشيرًا إلى أنهم لا يفكروا في صفحة مباراة الذهاب نهائيًا وتركيزهم منصب على لقاء العودة فقط.



وأشار إلى أن جميع لاعبي الفريق على كامل الاستعداد والجاهزية والجميع يخوض اللقاء بهدف واحد فقط وهو حجز بطاقة العبور للدور التالي.



وكان الزمالك قد فاز في لقاء الذهاب على ستاد القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.