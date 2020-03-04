رياضة | الترجي: مباراة الزمالك بحضور جماهيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي: مباراة الزمالك بحضور جماهيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد رضا بنور مدير الكرة بنادي الترجي التونسي، على أن فريقه أمام نادي الزمالك في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا ستكون بحضور جماهيري.

وقال بنور في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي ": " لا مشكلة في حضور جماهير الترجي مباراة الزمالك حتى الآن".

وأضاف: "تواصلنا مع وزارة الشباب والرياضة في تونس وجميع السلطات المعنية بذلك الأمر، ولا يوجد أي قرار بمنع الجماهير".

وأشار: " وزارة الصحة لم تبلغنا بأي شئ يخص منع الجماهير من حضور مباراة الزمالك حتى الآن".

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وأتم: "ستطرح التذاكر مساء اليوم، أو صباح غد الخميس على أقصى تقدير".

وكانت قد زعمت بعض التقارير التونسية بأن وزارة الصحة تفضل إقامة مباراة الترجي والزمالك بعدم حضور جماهيري، بسبب فيروس كورونا.

ويستقبل نادي الترجي منافسه الزمالك يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء على ستاد رادس.

وفاز نادي الزمالك في مباراة الذهاب بثلاثية مقابل هدف.