رياضة | ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب ستاد رادس الفرعي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران غياب المغربي محمد اوناجم عن التدريبات الجماعية، حيث اكتفى بالخضوع لبعض التدريبات التأهيلية الخفيفة بعد شعوره ببعض الآلام في الركبة خلال الساعات القليلة الماضية.

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وسادت حالة من الغموض حول موقف تواجد اللاعب المغربي في تشكيل الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل بعد الإصابة المفاجئة التي تعرض لها، حيث من المقرر ان يخضع اللاعب إلى اختبار طبي على هامش مران الغد لحسم موقفه بشكل نهائي من خوض اللقاء.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد رادس، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث انتهت مواجهة الذهاب بفوز الابيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.