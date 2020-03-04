شكرا لقرائتكم خبر عن الكورونا تسيطر وتأجل لقاء نابولي وإنتر ميلان والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 مارس 2020 سيطرت حالة من القلق بالأجواء الإيطالية وخاصة بمجال كرة القدم، الذي أصابه شلل تام بتأجيل عدة لقاءات وجولات بالكالتشيو ومؤخرا تأجيل لقاءات نصف نهائي بطولة الكأس.

Advertisements وتتواصل حلقات التأجيل بإرجاء مباراة نابولي وإنتر ميلان بنصف نهائي الكأس لوقت آخر غير محدد، حتى أنه هناك احتمالية كبرى بإلغاء الموسم حسب تصريحات رئيس الوزراء خلال وقت سابق نتيجة تفشي وباء الكورونا. وكانت قد وصلت حالات الوفاة، في إيطاليا بوباء الكورونا لنحو ٥٠ حالة وآلاف آخرين يتواجد بالمستشفيات ليكون الأمر بمثابة أمر كارثي يجتاح العالم أجمع. جدير بالذكر أن الأولمبياد قرت التأجيل وبطولة اليورو وحتى بطولات آسيا، في طريقها للتأجيل أو الإلغاء تماما هذا العام كإجراء احترازي من انتشار هذا الوباء المميت.

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