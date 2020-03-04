خبر سار لـ مانشستر يونايتد

الأربعاء 4 مارس 2020

اقتربت عودة بول بوجبا قائد ولاعب وسط ميدان مانشستر يونايتد، بعد فترة طويلة من الغياب نتيجة الإصابة بالكاحل خلال إحدى مواجهات الموسم الحالي مما تسبب بثغرة كبيرة في تشكيلة أولي جونار سولشاير مدرب اليونايتد.

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ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أكد سولشاير: عودة بول بوجبا خلال الأسبوع المقبل لتدريبات الفريق وهو الآن متواجد بدبي لعمل بعض خطوات التأهيل.

وأنهى مدرب اليونايتد: على الرغم من عودة بوجبا، إلا أنه لن يتواجد بالتشكيل لحين الاطمئنان على حالته البدنية والجسدية بشكل واضح للغاية، حتى لا تتكرر إصابته.

وكان بول بوجبا، قد أثار العديد من التكهنات برحيله عن الفريق، بعد إلحاحه الشديد وتغريداته عبر تويتر خلال وقت سابق بنية العودة ليوفنتوس الإيطالي أو الرحيل لصفوف ريال مدريد الإسباني.