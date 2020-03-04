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شكرا لقرائتكم خبر عن هداف الدوري الإنجليزي حل ريال مدريد والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 مارس 2020
نجح كريم بنزيما بتعويض رحيل كريستيانو رونالدو مهاجم الملكي السابق ولكن بشكل ضئيل، في ظل عدم وجود مهاجم آخر معه ذات خبرات طويلة وسوء الحظ، الذي لا يوفتتش وماريانو دياز، اللذين لم يتمكنا من المساهمة مع الفريق.
ووفقا لتقارير أوروبية عديدة، فقد عادة دفة إدارة ريال مدريد من جديد نواحي لندن، من أجل إجراء مفاوضات جادة وحاسمة مع توتنهام لضم هاري كين قائد الفريق لتعزيز هجوم الفريق الملكي.
و يقدم كريم بنزيما موسما جيدا، حتى الآن بإحراز الأهداف والمنافسة مع ليونيل قائد برشلونة على سلم ترتيب الهدافين بشكل قوي، على الرغم من ابتعاد عن النجم الأرجنتيني بفارق خمس أهداف.
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