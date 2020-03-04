شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المنتخب العراقي يخضع للحجر الصحى للكشف عن كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 مارس 2020 خضع النجم يونس محمود، قائد المنتخب العراقى السابق، لإجراءات الفحص الطبى فى الحجر الصحى للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيدا بالإجراءات الصحية للاطمئنان على صحة وسلامة الزائرين.

ونشر محمود، عبر حسابه على تويتر، صورة له خلال الخضوع للكشف فى الحجر الصحى، صحبها بتعليق: "إجراءات إقليم كردستان للاطمئنان على صحة الزائرين، نتمنى من العوائل العراقية الالتزام بالفحص الطبى الخاص بفايروس كورونا والتعاون مع الأطباء من أجل الحد من انتشار المرض، سلامتكم هى الأهم".

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