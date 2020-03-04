تلميح ياباني بتأجيل "أولمبياد طوكيو" بسبب كورونا

الأربعاء 4 مارس 2020

قالت وزيرة الأولمبياد في اليابان - سيكو هاشيموتو - إن عقد طوكيو مع اللجنة الأولمبية الدولية يسمح بتأجيل المنافسات حتى نهاية العام الجاري.



يأتي هذا وسط مخاوف من أن يجبر فيروس كورونا اللجنة الأولمبية على إلغاء المنافسات.

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وتعليقا على استجواب في البرلمان قالت الوزيرة إن العقد يسمح لطوكيو بتأجيل إقامة الألعاب المقرر انطلاقها في 24 يوليو /تموز المقبل، لكن تمتلك اللجنة الأولمبية الدولية وحدها حق إلغاء الألعاب.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ قد شدد الأسبوع الماضي على الالتزام بإقامة أولمبياد طوكيو في موعدها