اخبار الرياضه

ملخص مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم بكأس الإتحاد الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة وتشيلسي اليوم بكأس الإتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 مارس 2020

 استقبل نادي منافسه ليفربول ضمن مباريات الدور الخامس من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي البطولة الأعرق في تاريخ كرة القدم وذلك في ملعب “ستامفورد بريدج”.

وقد حقق تشيلسي الفوز بهدفين مقابل لا شئ عن طريق كل من ويليان البرازيلي في الدقيقة رقم 13 والإنجليزي روس باركلي في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

في الشوط الأول دخل الريدز مباراته منقوصا من الكثير من نجومه ابرزهم محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وحارسه أليسون بيكر حيث كان تشيلسي الطرف الأفضل في هذا الشوط.

Advertisements

وفي الشوط الثاني حاول ليفربول تسجيل هدف التعادل الا ان تشيلسي قتل المباراة بالهدف الثاني من هجمة مرتدة رائعة ترجمها باركلي في المرمى ولم تفلح محاولات ليفربول الذي أصبح مستسلما بعد استقباله الهدف الثاني.

وسينتظر تشيلسي نتائج القرعة التي ستقام لاحقا لمعرفة منافسه في الدور ربع النهائي من البطولة حيث تأهل حتى الآن كل من آرسنال ونيوكاسل مع احتمالية تأهل كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

KEPA SAVES ???? KEPA SAVES ???? KEPA SAVES ????#UndertheLights#CHELIVpic.twitter.com/RBIedbfnoS— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملخص مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم بكأس الإتحاد الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا