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شكرا لقرائتكم خبر عن إستقالة أمين عام الاتحاد الافريقي من منصبه والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 مارس 2020
علق الكونغولي كونستانت أوماري، النائب الأول لرئيس الأتحاد الأفريقي لكرة القدم، علي خبر إستقالة المغربي معاذ حجي من منصبه كأمين عام ل"كاف".
وكان الكاف أعلن في بيان رسمي بالأمس، إستقالة معاذ حجي من منصبه، معللاً ذلك لأسباب شخصية، مشيراً في الوقت ذاته قدم حجي طلب العودة إلي بلاده المغرب في أقرب وقت ممكن.
وقال أوماري، خلال مؤتمر صحفي نظمه الأتحاد الدولي لكرة القدم لإفتتاح أحد المشروعات الرياضية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا:لقد فوجئت بقرار إستقالة الحجي،لم أكن أتوقع ذلك، أتصلت به لمعرفة الأمر شرح لي بعض الأمور الشخصية التي لا إستطيع أن أقولها علانية.
وتابع: لا شك أن الإضطرار لتعيين أمين عام للكاف ثالث مرة خلال 3 سنوات ليس جيداً بالنسبه للمنظومة، ولكن لايمكننا منع أي شخص من تقديم الإستقالة، عندما يختار أن يفعل ذلك.
وأضاف يتعين علي اللجنة التنفيذية مناقشة من سيحل محله، ومن سيتولي الأمور في هذه الأثناء.
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