شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب على محمد صلاح الذهاب إلى ريـال مدريد أو برشلونة؟ أسطورة الريدز يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد أسطورة ليفربول وريـال مدريد، ستيف ماكمانمان، على التقارير التي ربطت نجم الريدز المصري محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري الإسباني من بوابة أحد العملاقين ريـال مدريد وبرشلونة.

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وقال «ماكمانمان»، في مقال له على موقع Horse Racing: «أرى مستقبله في ليفربول لأكون صريحًا، اللاعبون دائمًا ما يتم ربطهم بريـال مدريد وبرشلونة لأنهما كانا يعتبرا أفضل ناديين في العالم سابقًا، ولكن يمكنك اليوم أن تقول إن أفضل الأندية موجودة في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأضاف الدولي الإنجليزي السابق: «قبل أربعة أو خمسة أعوام كان ريـال مدريد أو برشلونة يفوزان بدوري الأبطال كل عام، ولكن الواقع لم يعد هكذا، ولا أتفهم الحاجة للذهاب إلى الدوري الإسباني في هذه اللحظة، فإذا لم يوقع ريـال مدريد مع أربع أو خمس صفقات كبيرة في المستقبل القريب، فسيبقون خلف أندية البريميرليج، والأمر نفسه ينطبق على برشلونة».

وتابع: «ليونيل ميسي سيعتزل خلال السنوات القليلة القادمة، وريـال مدريد سيفقد كل من سيرجيو راموس وتوني كروس ولوكا مودريتش وكريم بنزيمة، جميعهم في الثلاثينات من عمرهم، وستكون هناك مرحلة انتقالية حقيقة في أكبر ناديين في إسبانيا خلال السنوات القليلة القادمة.. نحن لا نعلم ما سيحدث خلال عامين أو ثلاثة، عندما تتراجع الأندية الإسبانية يتجهوا لتحطيم سوق الانتقالات، وإذا انضم كيليان مبابي إلى ريـال مدريد في الصيف إذا سنبدأ الدورة مجددًا، وإذا عاد نيمار لبرشلونة فستكون بداية مقاومتهم.. أفضل فريقين في أوروبا حاليًا هما ليفربول ومانشستر سيتي».