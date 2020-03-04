شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على فاركو وديًا استعدادًا لمواجهة الأهلي بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فوزًا كبيرًا على نظيره فاركو بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ظهر اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات الفريق لبداية الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز أهداف سموحة محمد نادي ومحمد طلعت وأحمد حسن مكي، واطمأن الجهاز الفني للفريق بقيادة حمادة صدقي، المدير الفني، على حالة معظم اللاعبين وذلك قبل انطلاق مباريات الدور الثاني من الدوري الممتاز والذي يستهله الفريق السكندري بمواجهة الأهلي يوم 11 مارس الجاري.