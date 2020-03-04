شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي يؤكد جاهزية جميع لاعبي الأهلي لمواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية جميع لاعبي الفريق لمباراة صن داونز بملعب الأخير في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وعدم معاناة أي لاعب سافر مع الفريق إلى جنوب إفريقيا من أي إصابات قد تبعده عن اللقاء المرتقب.

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وأوضح الجهاز الطبي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن جميع اللاعبين جاهزون ويشاركون في التدريبات بشكل طبيعي باستثناء على معلول الذي عانى من إجهاد بسيط في العضلة الأمامية، لكنه تعافى منه لتخلو قائمة الفريق من أي إصابات.

وشدد الجهاز الطبي على أن بعض لاعبي الأهلي عانوا من كدمات بسيطة خلال مباراة الذهاب أمام صن داونز السبت الماضي بالقاهرة التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، لكنهم تعافوا منها تماماً، وشاركوا بشكل طبيعي في التدريبات التي خاضها الفريق بمدينة بريتوريا على مدار اليومين الماضيين.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة ــ وهو نفس توقيت جنوب إفريقيا ــ على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.