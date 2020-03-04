شكرا لقرائتكم خبر عن غياب شتي وعودة الخنيسي وبدران لقائمة الترجي في مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة نظيره الزمالك في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل، في إياب دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة غياب الظهير الأيسر الأساسي إلياس شتي، الذي تعرض للإصابة في لقاء الذهاب، والذي انتهى بفوز الزمالك بثلاثة أهداف لهدف، كما شهدت عودة المهاجم الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي بعد تعافيه من الإصابة، بالإضافة إلى عودة المدافع الجزائري عبدالقادر بدران.

وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: معز بن شريفية، رامي جريدي.

الدفاع: توغاي، الزاودي، اليعقوبي، خليل شمام، الدربالي، المباركي، حسين الربيع، عبدالقادر بدران.

الوسط: بونسو، بن ساحة، كوليبالي، بن غيث، بن شوق، المساكني، بن حمودة.

الهجوم: واتارا، حمدو الهوني، طه ياسين الخنيسي، بن صغير، مزيان.