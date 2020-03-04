شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد التونسي يحسم الجدل: مباراة الترجي والزمالك بحضور جماهيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الاتحاد التونسي لكرة القدم الجدل القائم حول الحضور الجماهيري لمباراتي الترجي أمام الزمالك والنجم الساحلي أمام الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله بخصوص إقامتهما بدون جمهور.

وقال الاتحاد، في بيان نشره على حسابه الرسمي بـ«فيس بوك»: «تبعًا لما وقع تداوله حول إمكانية برمجة مقابلات نهاية هذا الأسبوع ومن ضمنها التي تندرج في إطار رابطة الأبطال الإفريقية دون حضور الجمهور، يؤكد الاتحاد التونسي أنه لم ترد إلى الجامعة مراسلة أو إعلام رسمي في هذا الإطار، وبالتالي فإن كل التصريحات لا تلزم إلا أصحابها ما لم يرد موقف رسمي من مؤسسات الدولة المعنية».

وأضاف البيان: «في اتصال أجراه السيد رئيس الجامعة مع السيد أحمد قعلول، وزير الشباب والرياضة، تأكد لدينا عدم صدور أي موقف رسمي يمنع حضور الجمهور للمقابلات، وأن التنسيق جارٍ بين وزير الشباب والرياضة ووزير الصحة، وأن مقابلات نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك المقابلات التي تندرج في إطار الربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية ستكون بحضور الجمهور».