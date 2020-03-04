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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب بلجيكا: هازارد قد يلحق بنهائيات يورو ٢٠٢٠ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
صرح روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم أن نجم المنتخب البلجيكي إدين هازارد سوف يتعافي من إصابته قبل نهاية الموسم الجاري.
وكان هازارد قد أصيب بكسر في الكاحل في مباراة ليفانتي التي خسر فيها الملكي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وعقب تعرضه للإصابة تداولت الأنباء بعودته بعد ثلاثة شهور من إجراء العملية.
وقال مارتينيز في مقابلة مع صحيفة “ماركا” الإسبانية : “لا شك أنه سيلعب بقميص ريال مدريد قبل الانضمام إلى منتخب بلجيكا ، تحديد المواعيد النهائية يعد أمراً مستحيلًا لأنك يجب أن ترى نتائج العملية الجراحية أولاً ومن ثم هناك تحدد متى سيعود”.
وأضاف بقوله : “الأسبوعان الأوليان من بعد العملية الجراحية مهمان ، ولكن نحن نعرف كيف يتعامل هازارد مع الإصابات وكيف يضغط على نفسه في مرحلة التأهيل للتعافي بأسرع وقت ، لهذا السبب نعتقد أنه سيعود للعب مع ريال مدريد قبل نهاية الموسم”.
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