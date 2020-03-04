شكرا لقرائتكم طلعت يوسف ينهى معسكر الاتحاد بعد مباراتى فاركو ودمنهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، إنهاء معسكر الفريق ببرج العرب، والذى استمر لمدة أسبوع خاض فيه الفريق مباراتين أمام فاركو وتعادل بهدف لكل فريق بينما فاز فى المباراة الثانية على دمنهور بثلاثية واطمأن المدير الفنى على جميع اللاعبين خلال المباريات.

وغادر جميع اللاعبين المعسكر اليوم على أن يعود الفريق العاشرة صباح الغد لمباراة الحمام فى آخر المباريات الودية، التى خصصها طلعت يوسف استعداد للزمالك.

ومن المقرر أن يمنح طلعت اللاعبين 48 ساعة راحة الجمعة والسبت على أن يعود اللاعبين للتدريبات الرابعة يوم الأحد المقبل للاستعداد لأولى مباريات الدور الثانى أمام الزمالك المقرر لها 12 مارس الجارى على استاد حرس الحدود بالمكس.

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وأشاد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بالتزام اللاعبين خلال المعسكر والروح لدى اللاعبين، وطالبهم بضرورة الأداء الرجولى والقوى أمام الزمالك، موكدا أن جماهير الاتحاد تتمنى تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة، مشيدا بالتدعيمات الشتوية التى أجراها طلعت يوسف بالتعاقد مع الثنائى السورى عمر الميدانى ومحمد الصباحى، مؤكدا أنهم سيكونون من الركائز الأساسية خلال المباريات القادمة.

ويدرس طلعت يوسف تغيير مركز عمر الميدانى من قلب الدفاع إلى الوسط المدافع بسبب النقص الحاد فى هذا المركز فى زعيم الثغر، وعدم التعاقد مع لاعب فى نفس المركز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويعتمد طلعت يوسف على الثلاثى أحمد نبيل مانجا وهشام محمد ونور السيد فى منطقة وسط ملعب الاتحاد منذ بداية الموسم، إلا أنه دائما ما يتم استبعاد أحدهم إما للإيقاف مثل نور السيد المقرر غيابه فى اللقاء المقبل أمام الزمالك بعد طرده فى اللقاء الأخير للفريق أمام أسوان فى دور الستة عشر لكأس مصر، أو للإصابة التى ضربت هشام محمد فى منتصف الموسم الحالى وأبعدته عن المشاركة فى عدد كبير من المباريات.