شكرا لقرائتكم مصر وإيطاليا وكندا وكوريا فى المجموعة الأولى بكأس العالم لناشئات كرة السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اسفرت قرعة بطولة كأس العالم لناشئات كرة السلة تحت 17 سنة ، والتي تقام في الفترة من 15 على 17 أغسطس القادم ، برومانيا عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الأولى بجانب منتخبات كوريا ، و كندا، وإيطاليا .

يشارك في البطولة 16 منتخب ، تم تقسيمهم الى 4 مجموعات ، بكل مجموعة 4 منتخبات ، وجاء في المجموعة لثانية مالى و الولايات المتحدة ، و استراليا ، و اسبانيا ، وفى المجموعة الثالثة منتخبات ليتوانيا ، و روسيا ، و اليابان ، و تشيلى ، وفيما يخص المجموعة الرابعة رومانيا ، و فرنسا ، و الصين ، و بورتريكو .

يذكر أن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة دورى سوبر كرة السلة ، تنطلق غدا على مستوى BEST OF 5 ، حيث تقام اليوم أولى مباريات الدور قبل النهائي من المنافسات ، يلتقى الأهلى مع الجزيرة ، و الاتحاد السكندرى مع الزمالك ، و تقام المباريات على ملاعب الأندية الأولى ، على أن تقام المباراة المقبلة على ملعب الطرف الاخر .

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وتقام مباريات نصف نهائي دورى السوبر ، أيام 5 و و 7 و 10 و 12 و 16 مارس الجارى .

كان من المقرر أن تقام المباريات الأولى والثانية على ملاعب الأندية الأفضل في الترتيب، والثانية و الثالثة على ملاعب الأندية الأخرى ، أما المباراة الخامسة فتقام على ملاعب محايدة يحددها الاتحاد حالة الحاجة اليها .

وجاء قرار اتحاد كرة السلة بإقامة أول 4 مباريات في نصف نهائي دوري السوبر على ملاعب الأندية بحيث تقام المباراة الأولى والثالثة على ملعب صاحب الأفضلية في ترتيب الدوري "المركز الأول والثاني" والمباراة الثانية والرابعة على ملعب صاحب "المركز الثالث والرابع" وتقام المباراة الخامسة في حال اللجوء إليها على ملعب محايد يحدده مجلس إدارة الاتحاد .. بالإضافة إلى إقامة الدور النهائي على ملاعب محايدة ، بعد اعتراض الأهلى و الزمالك و الجزيرة على الملاعب .