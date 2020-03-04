شكرا لقرائتكم شوبير يعلن موعد جلسة حسم مصير شريف إكرامى مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى : "إدارة الأهلي ستعقد جلسة مع شريف إكرامي قبل نهاية شهر مارس الجاري، لحسم موقفه النهائي من البقاء مع الفريق" وأن الأهلي لا يفكر في ضم حارس مرمى جديد، وهناك رغبة في الإبقاء على الحراس الحاليين".

وفى وقت سابق أكد مصدر في الأهلي أن النادي سيعقد جلسة مهمة وحاسمة مع شريف إكرامي عقب مباراة العودة أمام صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل بجنوب أفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل حسم مسألة تجديد عقده لاسيما أن النادي يرغب في بقاء الحاسر للقناعة الفنية بإمكانياته الفنية وقدرته على العطاء لمدة موسمين مُقبلين على أقل تقدير بجانب دوره القيادي الذى يعترف به الجميع في النادي.

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وأوضح المصدر أن الرباعي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري وهو شريف إكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور سيتم حسم مصيرهم الفترة المقبلة بعدما أوصى فايلر المدير الفني للفريق بتجديد عقد الثلاثي سليمان وإكرامي وفتحي فيما تحفّظ المدرب السويسري على تجديد عقد عاشور.

وأكد المصدر أن رغبة شريف إكرامي في الرحيل يُقابلها رفض تام من جانب إدارة النادي التي ترغب في الإبقاء على الحارس الدولي خاصة أنه من أبناء النادي المُخلصين ويقوم بدوره على أكمل وجه كقائد للفريق ولم يثر أية مشاكل حينما جلس على دكة البدلاء فترة طويلة.