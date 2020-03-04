شكرا لقرائتكم بيراميدز أول نادٍ يحقق 5 انتصارات متتالية خارج ملعبه في الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق بيراميدز رقما قياسيا في أول مشاركة له في بطولة الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" بعدما فاز على زاناكو الزامبى بثلاثية نظيفة في زامبيا.

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز على زاناكو الزامبى بنتيجة 3 / 0 فى إطار المواجهة التي جمعتهما في زامبيا فى إطار مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية فى نسختها السابعة عشرة، على أن تقام مباراة العودة الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وأحرز أهداف اللقاء كل من، على جبر من رأسية في الدقيقة 18 من عمر المباراة، قبل ان يحرز محمد فاروق الهدف الثاني في الدقيقة الـ 24، ويعزز عبد الله السعيد هداف الفريق الفوز، بإحرازه ركلة جزاء في الدقيقة 67.

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وأصبح بيراميدز أول نادي في إفريقيا يحقق 5 انتصارات متتالية "خارج بلده" في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهو رقم قياسي قاري جديد لم يتحقق في البطولة منذ انطلاقها في 2004، والذى لم يقدر على تحقيقه قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

كما كسر بيراميدز رقم إنبي بفوزه بثلاثية نظيفة ليكون أول فريق مصري يحقق هذه النتيجة في دور إقصائي من بطولتي إفريقيا عبر تاريخها، ليدخل تاريخ الأرقام القياسية للأندية المصرية المشاركة في إفريقيا، حيث كان فريق إنبي صاحب الرقم القياسي لأكبر نتيجة يحققها فريق مصري في الأدوار الإقصائية من البطولات الأفريقية دوري الأبطال والكونفدرالية، حينما فاز الفريق البترولي بثلاثية مقابل هدف على وفاق سطيف بالكونفدرالية في نسخة 2009.

ويبدو أن بيراميدز عازما على مواصلة توهجه في البطولة الأفريقية هذا الموسم، خاصة أنه سبق وعادل رقم فريق الزمالك كثان فريق يجمع 15 نقطة من دور المجموعات بعد إنجاز الزمالك في نسخة الكونفدرالية 2015.