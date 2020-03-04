شكرا لقرائتكم وليد صلاح عبد اللطيف: الزمالك رفض انتقالي إلي مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد صلاح عبد اللطيف مهاجم الزمالك السابق، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عرض عليه اللعب في صفوف فريق الناشئين إلا أن الزمالك رفض طلبه.

وأضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات على قناة "on time sport" اليوم الأربعاء قائلا :"شاركت مع منتخب مصر للشباب في بطولة ودية بمدينة مانشستر وتوجت حينها بلقب هداف البطولة".

وواصل عبد اللطيف حديثه قائلا :"تحدث مسئول بمانشستر يونايتد آنذاك مع حلمي طولان المدير الفني ثم قدّم عرضًا من أجل التعاقد معي إلا أن رحيلي توقف بسبب وجود حقوق الرعاية مع الزمالك مدرب الفريق وإدارة النادي رفضت رحيلي".

وقدم عبد اللطيف إلى الزمالك قادما من المنصورة في موسم 2000 – 2001 ليحصد العديد من الألقاب كان من أبرزهم لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2002 على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.

وتوج مهاجم الزمالك السابق بلقب الدوري لمدة 3 مواسم متتالية إلى جانب لقب كأس مصر والسوبر المصري مرتين ولقب السوبر الأفريقي وكأس العرب والسوبر المصري السعودي.