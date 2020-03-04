شكرا لقرائتكم سموحة يفوز بثلاثية أمام فاركو استعدادا للأهلى فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق سموحة على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف وديا في إطار استعدادات الفريق السكندرى لإستئناف مسابقة الدورى والذى يستهله بلقاء الأهلى في الأسبوع السابع عشر .

أحرز أهداف سموحة محمد نادى ومحمد طلعت وأحمد حسن مكى في إطار سلسلة المباريات الودية التي يخوضها الفريق في الفترة الحالية لكسر الملل خاصة وأن أبناء فرج عامر لم يشاركوا في أي مباراة رسمية لمدة طويلة نظرا لتأجيل لقائهم في دور الستة عشر بكأس مصر أمام الزمالك نظرا لمشاركة الأخير في بطولتى السوبر الأفريقي والسوبر المصرى .

ورفض حمادة صدقي المدير الفني لسموحة إقامة معسكر مغلق للاعبين خلال الفترة المقبلة ، مشيدًا بملعب تدريب سموحة في ظل رغبته في زيادة الجرعة التدريبية للاعبين حتى يكونوا جاهزين لمباراة الأهلى بالدوري.

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ونجح فريق سموحة في تحقيق فوز غالٍ وثمين على نادى مصر بهدف مقابل لا شىء أحرزه صلاح محسن في الدقيقة 77 في المباراة التي جرت بينهما باستاد الكلية الحربية ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر للدورى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى 24 نقطة في المركز السادس بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد نادى مصر عند 11 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب .

ويعد هذا الفوز هو الأول الذى يحققه حمادة صدقى بقيادة سموحة بعد ثلاثة تعادلات متتالية، كما أن هدف فوز الذى سجله صلاح محسن هو الأول له مع الفريق السكندرى منذ استعارته فى التنقلات الشتوية قادمًا من الأهلى.