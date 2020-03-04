شكرا لقرائتكم رسميا.. تقنية الـ VAR تظهر لأول مرة في مباراة إنبى وطلاع الجيش غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، انطلاق تقنية حكم الفيديو VAR غداً فى مباراة إنبى وطلائع الجيش فى بداية الدور الثانى للدورى الممتاز.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن جميع الموافقات الخاصة بتقنية حكم الفيديو VAR وصلت إلى اتحاد الكرة ومنها موافقة الـIFAB إلى جانب اعتماد 17 حكم ساحة و19 حكم VAR و19 حكم مساعد VAR.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة لـ"الخليج 365" أن هناك اجتماعات مكثفة مع شركة MEDIA PRO المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى مصر لوضع الرتوش الأخيرة لتطبيق التقنية غدا فى مباراة إنبى والطلائع حتى تكون مصر أول دولة أفريقية تطبق تقنية الـVAR فى الدوري.

يعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤتمرا فى الواحدة ظهر الخميس المقبل بالمقر الرئيسى للاتحاد بحضور عمرو الجناينى رئيس الاتحاد، وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذى، للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR فى الملاعب المصرية.

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ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر استعراضا للخطوات التى اتخذها الاتحاد المصرى فى هذا الشأن، وعرضا بالفيديو لشرح كيفية تطبيق التقنية.

وخاطب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى لإرسال 10 أطقم سماعات للحكام.

وأكد مصدر باتحاد الكرة أن تطبيق التقنية فى المباراة الواحدة يحتاج 7 سماعات، بواقع 4 للحكام و3 لحكام الفيديو.. وكان اتحاد الكرة أعلن تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى للدورى الذى ينطلق 9 مارس الجارى.