شكرا لقرائتكم متحدث وزارة الصحة: نتأكد من عوامل النظافة والتعقيم في الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية وجود تقييم يومي لمخاطر فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على عوامل النظافة والتعقيم في مدرجات الملاعب.
وقال العبدالعالي لـ"في المرمى": هناك تقييم يومي للمخاطر، وعلى ذلك يتم اتخاذ القرارات، لكن لو تغيرت المعطيات سيكون لذلك انعكاس على الحضور الجماهيري للمباريات.
وأتبع: حتى الآن التقييم لا يشير إلى تقنين الحضور الجماهيري للمباريات، ونتمنى من أي شخص تتضح عليه الأعراض أن يمتنع عن الذهاب للتجمعات ومنها المباريات.
وختم العبدالعالي حديثه: نتأكد من عوامل النظافة والتعقيم في أي مكان يستقبل التجمعات، ومن ضمن ذلك مدرجات الملاعب.
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