رئيس "الانضباط" السابق: طلب النصر قانوني.. لكنه "ناقص"

اعتبر أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط في اتحاد القدم السعودي السابق، أن طلب نادي النصر من اتحاد القدم إقالة الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام من منصبه، مشيراً إلى أن الطلب ناقص.

Advertisements

وقال الرفاعي لبرنامج "في المرمى": يحق لأي نادٍ يحمل العضوية في الجمعية العمومية بإقالة شخص أو هيئة، لأن صلاحيات الجمعية العمومية تختلف عن صلاحيات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وزاد: يحق للنصر المطالبة بإقالة رئيس لجنة الحكام، لكن لا يمكن أن يطلب ذلك بمفرده، ويجب أن يكون هناك موافقة من أغلب الأعضاء. وأتبع: لا يفترض معاقبة النصر لأنه مارس حقه كعضو في الجمعية العمومية، لكن هذا الطلب ناقص لأنه لم يستوف عدة معايير، أما عن إعلان الطلب فهذا لا يعتبر إساءة.

وختم الرفاعي حديثه قائلاً: يجب أن يقدم الطلب للاتحاد السعودي في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وإذا أدرج هذا الطلب في الجمعية يجب النظر إلى مبررات الطلب ويمنح الشخص فرصة للدفاع عن نفسه.