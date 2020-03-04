شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يختتم معسكر برج العرب ويستعد للزمالك بالحمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى معسكر الفريق ببرج العرب، والذى استمر لمدة أسبوع خاض فيه الفريق مباراتين أمام فاركو وتعادل بهدف لكل فريق، بينما فاز فى المباراة الثانية على دمنهور بثلاثية، واطمأن المدير الفنى على جميع اللاعبين خلال المباريات.

وغادر جميع اللاعبين المعسكر اليوم على أن يعود الفريق العاشرة صباح الغد لمباراه الحمام فى آخر المباريات الوديه التى خصصها طلعت يوسف استعداد للزمالك.

ومن المقرر أن يمنح طلعت اللاعبين 48 ساعة راحة الجمعة والسبت على أن يعود اللاعبين للتدريبات الرابعة يوم الأحد المقبل للاستعداد لأولى مباريات الدور الثانى أمام الزمالك المقرر لها 12 مارس الجارى على ستاد حرس الحدود بالمكس.

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وأشاد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بالتزام اللاعبين خلال المعسكر والروح لدى اللاعبين، وطالبهم بضرورة الأداء الرجولى والقوى أمام الزمالك، موكدا أن جماهير الاتحاد تتمنى تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة، مشيدا بالتدعيمات الشتوية التى أجراها طلعت يوسف بالتعاقد مع الثنائى السورى عمر الميدانى ومحمد الصباحى، مؤكدا أنهم سيكونوا من الركائز الأساسية خلال المباريات القادمة.