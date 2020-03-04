الاتحاد يختتم معسكر برج العرب ويستعد للزمالك بالحمام

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وغادر جميع اللاعبين المعسكر اليوم على أن يعود الفريق العاشرة صباح الغد لمباراه الحمام فى آخر المباريات الوديه التى خصصها طلعت يوسف استعداد للزمالك.
ومن المقرر أن يمنح طلعت اللاعبين 48 ساعة راحة الجمعة والسبت على أن يعود اللاعبين للتدريبات الرابعة يوم الأحد المقبل للاستعداد لأولى مباريات الدور الثانى أمام الزمالك المقرر لها 12 مارس الجارى على ستاد حرس الحدود بالمكس.
وأشاد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بالتزام اللاعبين خلال المعسكر والروح لدى اللاعبين، وطالبهم بضرورة الأداء الرجولى والقوى أمام الزمالك، موكدا أن جماهير الاتحاد تتمنى تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة، مشيدا بالتدعيمات الشتوية التى أجراها طلعت يوسف بالتعاقد مع الثنائى السورى عمر الميدانى ومحمد الصباحى، مؤكدا أنهم سيكونوا من الركائز الأساسية خلال المباريات القادمة.
ويدرس طلعت يوسف تغيير مركز عمر الميدانى من قلب الدفاع إلى الوسط المدافع بسبب النقص الحاد فى هذا المركز فى زعيم الثغر، وعدم التعاقد مع لاعب فى نفس المركز خلال فترة الانتقالات الشتوية .
ويعتمد طلعت يوسف على الثلاثى أحمد نبيل مانجه وهشام محمد ونور السيد فى منطقة وسط ملعب الاتحاد منذ بداية الموسم، إلا أنه دائما ما يتم استبعاد أحدهم إما للإيقاف مثل نور السيد المقرر غيابه فى اللقاء المقبل أمام الزمالك بعد طرده فى اللقاء الأخير للفريق أمام أسوان فى دور الستة عشر لكأس مصر، او للإصابة التى ضربت هشام محمد فى منتصف الموسم الحالى وأبعدته عن المشاركة فى عدد كبير من المباريات .
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