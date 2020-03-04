شكرا لقرائتكم خبر عن نقل تدريب الزمالك إلى الملعب الفرعى باستاد رادس تنفيذا لطلب الأمن التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر نقل تدريب اليوم لفريق الزمالك إلى الملعب الفرعى باستاد رادس بدلا من ملعب المنزه تنفيذا لتعليمات الأمن التونسى حفاظا على البعثة البيضاء من أى مضايقات جماهيرية، ويتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لملعب رادس الفرعى لأداء أول مران له فى تونس استعدادا لمواجهة الترجى التونسى المقرر لها الجمعة فى استاد رادس بالعاصمة التونسية ضمن إياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، حيث فاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الذهاب بالقاهرة الجمعة الماضية.

وكانت البعثة وصلت أمس ويتوجه الفريق حاليا لأداء مرانه الأول وسط حراسة أمنية مشددة لتأمين الفريق.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة بالزمالك على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الترجى التونسى، ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل يضم كلا من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

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خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو

خط الهجوم : مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما

قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الترجي

وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم إمام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، أحمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، إسلام جابر.

فيما استبعد كارتيرون كلا من: عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس، فيما تم ضم باقى اللاعبين المقيدين أفريقيا.