شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف موعد جلسة الحسم بين شريف إكرامى والأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الاهلى الأسبق، أن مسئولى النادى الاهلى بصدد عقد جلسة حاسمة مع شريف اكرامى حارس مرمى الفريق الأحمر لحسم مصيره مع النادى.
وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى: "إدارة الأهلي ستعقد جلسة مع شريف إكرامي قبل نهاية شهر مارس الجاري، لحسم موقفه النهائي من البقاء مع الفريق" و أن الأهلى لا يفكر فى ضم حارس مرمى جديد، وهناك رغبة في الإبقاء على الحراس الحاليين".
وفى وقت سابق أكد مصدر فى الأهلى أن النادي سيعقد جلسة مهمة وحاسمة مع شريف إكرامي عقب مباراة العودة أمام صن داونز الجنوب أفريقى يوم السبت المقبل بجنوب أفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل حسم مسألة تجديد عقده لاسيما أن النادى يرغب في بقاء الحاسر للقناعة الفنية بإمكانياته الفنية وقدرته على العطاء لمدة موسمين مُقبلين على أقل تقدير بجانب دوره القيادي الذى يعترف به الجميع فى النادى.
وأوضح المصدر أن الرباعى الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجاري وهو شريف إكرامى ووليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور سيتم حسم مصيرهم الفترة المقبلة بعدما أوصى فايلر المدير الفنى للفريق بتجديد عقد الثلاثى سليمان وإكرامى وفتحي فيما تحفّظ المدرب السويسري على تجديد عقد عاشور.
وأكد المصدر أن رغبة شريف إكرامي في الرحيل يُقابلها رفض تام من جانب إدارة النادي التي ترغب في الإبقاء على الحارس الدولي خاصة أنه من أبناء النادي المُخلصين ويقوم بدوره على أكمل وجه كقائد للفريق ولم يثر أية مشاكل حينما جلس على دكة البدلاء فترة طويلة.
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