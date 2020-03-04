اخبار الرياضه

شوبير يكشف موعد جلسة الحسم بين شريف إكرامى والأهلى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف موعد جلسة الحسم بين شريف إكرامى والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الاهلى الأسبق، أن مسئولى النادى الاهلى بصدد عقد جلسة حاسمة مع شريف اكرامى حارس مرمى الفريق الأحمر لحسم مصيره مع النادى.

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى: "إدارة الأهلي ستعقد جلسة مع شريف إكرامي قبل نهاية شهر مارس الجاري، لحسم موقفه النهائي من البقاء مع الفريق" و أن الأهلى لا يفكر فى ضم حارس مرمى جديد، وهناك رغبة في الإبقاء على الحراس الحاليين".

Advertisements

وفى وقت سابق أكد مصدر فى الأهلى أن النادي سيعقد جلسة مهمة وحاسمة مع شريف إكرامي عقب مباراة العودة أمام صن داونز الجنوب أفريقى يوم السبت المقبل بجنوب أفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل حسم مسألة تجديد عقده لاسيما أن النادى يرغب في بقاء الحاسر للقناعة الفنية بإمكانياته الفنية وقدرته على العطاء لمدة موسمين مُقبلين على أقل تقدير بجانب دوره القيادي الذى يعترف به الجميع فى النادى.

وأوضح المصدر أن الرباعى الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجاري وهو شريف إكرامى ووليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور سيتم حسم مصيرهم الفترة المقبلة بعدما أوصى فايلر المدير الفنى للفريق بتجديد عقد الثلاثى سليمان وإكرامى وفتحي فيما تحفّظ المدرب السويسري على تجديد عقد عاشور.

وأكد المصدر أن رغبة شريف إكرامي في الرحيل يُقابلها رفض تام من جانب إدارة النادي التي ترغب في الإبقاء على الحارس الدولي خاصة أنه من أبناء النادي المُخلصين ويقوم بدوره على أكمل وجه كقائد للفريق ولم يثر أية مشاكل حينما جلس على دكة البدلاء فترة طويلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوبير يكشف موعد جلسة الحسم بين شريف إكرامى والأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا