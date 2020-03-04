وليد صلاح عبد اللطيف: صن دوانز أقوى فنياً من الترجى الأقوى جماهيرياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد صلاح عبد اللطيف مهاجم الزمالك الأسبق أنه ليس هناك نتيجة مطمئنة فى مباريات الكرة، مؤكداً أن فريق صن دوانز بطل جنوب أفريقيا هو الأفضل فنياً من الترجى التونسى منافس الفارس الأبيض.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف، فى تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" مع الإعلامية أميرة جمال، "ليس هناك نتيجة مطمئنة للأهلى والزمالك، المارد الأحمر يملك فرصتين للصعود فحتى لو خسر 2/0 سيذهب لركلات الترجيح أما الفارس الأبيض لو خسر 2/0 فلن يصعد".

ويضيف وليد صلاح عبد اللطيف "الزمالك لو أنهى الشوط الأول 0/0 سيكون ضمن الصعود بنسبة 60%، وصن دوانز أقوى فنياً من الترجى التونسى، لكن مباراة الزمالك والترجى هى الأقوى جماهيرياً، حيث سيواجه لاعبو الفارس الأبيض ضغوطا جماهيرية عديدة بعكس الضغوط التى سيواجهها لاعبو الأهلى وهى ضغوط فنية فى أرض الملعب فقط لذا مباراة الأهلى أصعب من مباراة الزمالك".

وتابع نجم الزمالك الأسبق "كارتيرون يسير بخطى ثابتة مع الزمالك، ويجب أن يسارع مسئولو القلعة البيضاء بتمديد تعاقده حتى تستمر وتيرة البطولات".

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وعن فرجانى ساسى قال وليد صلاح عبد اللطيف "نجم كبير ولكن مستواه هذا الموسم مختلف تماماً عن الموسم الماضى لذلك قولت فى وقت سابق لو مش قادر يكمل مع الزمالك يمشى".

وعن غناء كهربا مع جماهير الأهلى "عمرى عشانه يهون" قال وليد صلاح عبد اللطيف "مش صح، إزاى نصدق إحنا فى مصر مش فى أوروبا، من 6 أشهر بس كنت بتقول الزمالك بيتى، لو كان خد الفلوس اللى عايزها فى الزمالك كان هيكمل، بلاش استفزاز يا كهربا عشان التعصب".

وعن أسباب فشل انتقاله للأهلى قال وليد صلاح عبد اللطيف "لم يحدث اتفاق بينى وبين مسئولى الاهلى وليس خلاف مادى، جددت للزمالك ورفضت عرض الاهلى والمسئولين احترموا قرارى وقتها".

وعن خلافه مع أحمد رمزى قال نجم الزمالك الاسبق "كان بينا حرب وكنا هنتخانق فى يوم من الايام بس رغم ذلك بحبه وبقدر تاريخه مع القلعة البيضاء".