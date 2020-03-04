شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. رقم قياسى لـ بيراميدز فى الكونفدرالية لم يحققه أى ناد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز على زاناكو الزامبى بنتيجة 3 / 0 فى إطار المواجهة التي جمعتهما في زامبيا فى إطار مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية فى نسختها السابعة عشرة، على أن تقام مباراة العودة الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وأحرز أهداف اللقاء كل من، على جبر من رأسية في الدقيقة 18 من عمر المباراة، قبل ان يحرز محمد فاروق الهدف الثاني في الدقيقة الـ 24، ويعزز عبد الله السعيد هداف الفريق الفوز، بإحرازه ركلة جزاء في الدقيقة 67

كما نجح بيراميدز فى تصدر قائمة أفضل الفرق هجوما فى مسابقة الكونفدرالية حتى الآن، حيث سجل لاعبوه 29 هدفا فى البطولة الحالية من أصل 284 هدفا سجلت جميع الفرق.سجل بيراميدز رقما قياسيا بتسجيله 12 فوزا فى موسم واحد ببطولة الكونفدرالية، وهو الرقم الذى لم يحققه أى فريق مصرى من قبل فى مشاركته الأولى.

ويعتبر بيراميدز ثانى أكثر الفرق حصولا على كروت صفراء هذا الموسم، برصيد 5 كروت، بعد المصرى صاحب أعلى عدد من الانذارات 7 و أول فريق مصرى يسجل 14 هدفا فى دور المجموعات فى موسمه الأول فى بطولات أفريقيا.

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وخاض فريق بيراميدز مرانه الأول في القاهرة، بعد العودة زامبيا والفوز على زاناكو الزامبى 3 /0 أمس الأحد فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوى.