شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح: مذيع الأهلى والزمالك جننى.. والتصرفات الغريبة وراء رحيلى عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك الأسبق أن جماهير القلعة البيضاء مرتبطة بجيل 2002 بفضل تتويجه بالعديد من البطولات، مؤكدا أن الجيل الحالى للزمالك فى حاجة إلى الاستقرار.

وتابع وليد صلاح عبد اللطيف فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت" مع الإعلامية أميرة جمال : "توجت مع الزمالك بثلاثة بطولات دورى متتالية فى جيل 2002 الذى ارتبطت به جماهير الفارس الأبيض كثيراً، والجيل الحالى بحاجة للاستقرار لحصد مزيد من البطولات للقلعة البيضاء".

ويضيف نجم الزمالك الأسبق: "وقعت للإسماعيلى 3 سنوات بعد الرحيل عن الزمالك لكن لم أستمر سوى 6 أشهر فقط لأن اللعب فى الأهلى والزمالك مختلف تماماً عن اللعب خارجهما، ووجدت تصرفات غريبة مثل التدخل فى التشكيل بالقلعة الصفراء لذا فضلت الرحيل".

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وكشف وليد صلاح عبد اللطيف عن اختياره لحازم إمام كأفضل لاعب فى تاريخ الزمالك وحسام حسن كأفضل مهاجم في تاريخ الكرة المصرية مؤكداً أن مباراة الزمالك والرجاء المغربى بنهائى دوري الابطال 2002 هي الأصعب فى تاريخه.

وكشف وليد صلاح عبد اللطيف أسباب غضبه من المذيع الداخلى لاستاد القاهرة في مباراة الاهلى قائلا : "سجلت هدفاً في الاهلى بمباراة القمة ووجدت المذيع الداخلى للاستاد يقول إن من سجل الهدف هو زميلى هيثم فاروق طبعا اتجننت"، وقدم وليد صلاح عبد اللطيف اعتذارا لزوجته على الهواء مباشرة بسبب خلافات بينهم قائلا : "حقك عليا" .

بعيداً عما سبق ، يخوض اليوم فريق الكرة بالزمالك أول تدريباته فى استاد المنزه فى تونس استعدادا لمواجهة الترجى مساء الجمعة، فى إياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها فى ملعب رادس، حيث حقق الفريق الأبيض الفوز بثلاثية مقابل هدف فى لقاء الذهاب الذى أقيم باستاد القاهرة الجمعة الماضية.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت تونس مساء أمس الثلاثاء فى طائرة خاصة وفرها مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور من أجل السعى على راحة الفريق، فى ظل ضغط المباريات القوية خلال الفترة الأخيرة والتى حصد فيها الأبيض بطولتى السوبر الأفريقى على حساب الترجى فى قطر، والسوبر المصرى بعد التغلب على الأهلى فى الإمارات.