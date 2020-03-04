شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإيطالية تبحث إقامة مباريات دورى الدرجة الأولى بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال وزير الرياضة الإيطالي فنتشنزو سبادافورا اليوم الأربعاء إن الحكومة ستقرر على الأرجح إقامة كل مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم خلف أبواب مغلقة لتجنب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأبلغ سبادافورا الصحفيين ردا على سؤال حول تفكير الحكومة في منع الجماهير من حضور المباريات "نحن في طريقنا لاتخاذ هذا القرار".

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وألغت الحكومة الإيطالية الشهر الماضي المنافسات الرياضية في المناطق الأكثر تضررا من الفيروس شمال البلاد وتأجلت حتى الآن عشر مباريات بدوري الدرجة الأولى.

لكن مع انتشار العدوى يفكر الوزراء في اتخاذ إجراءات جديدة للتصدي للفيروس