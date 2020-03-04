فايلر يستكشف صن داونز بالجلسات الخاصة مع معاونيه قبل موقعة 7 مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على عقد جلسات مُستمرة مع الجهاز المعاون له، وكذلك مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل تجهيز عدة أمور خاصة بالفريق قبل مباراة صن داونز السبت المقبل بمدينة بريتوريا، ويقوم المدرب السويسرى باستكشاف فريق صن داونز من خلال هذه الجلسات المُستمرة فى فندق الإقامة بمدنية بريتوريا.
ويتطلع فايلر للترتيب جيداً للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز لذا يُكثف من جلساته مع معاونيه من أجل الاستعداد للمباراة على الصعيد الفنى، كما يبحث مع مدير الكرة عدة أمور إدارية خاصة بالفريق والبعثة قبل اللقاء.
ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا على ملعب لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
وكان الأهلى قد فاز فى لقاء الذهاب باستاد القاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة.
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